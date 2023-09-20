"Рамштайн-15": Рустем Умеров підбив перші підсумки

08:33 20 вересня Київ, Україна

Міністр оборони Рустем Умеров підбив підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" , що відбулося 19 вересня.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (Коаліція здібностей). Головна мета - підготовка Сил оборони України майбутнього", - зазначив голова Міноборони.

За словами Умерова, для цього МО визначило п'ять кластерів, які потребують першочергової уваги:

протиповітряна оборона;

артилерія;

авіація;

ВМС;

бронетехніка.

Також міністр розповів, що закликав партнерів продовжувати допомагати Україні та намітив пріоритетні потреби. Глава МО додав, що партнери "вкотре підтвердили свої зобов'язання щодо підтримки".

"Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після 19 місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", - підсумував Умеров.

Крім того, домовлено про запуск ІТ-коаліції, яка буде спрямована на створення безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Сил оборони.