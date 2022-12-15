Ракети для IRIS-T та вантажівки: Україна отримала нову партію військової допомоги від Німеччини

Німеччина передала на потреби Сил оборони України нову партію техніки та боєприпасів, зокрема, для комплексу протиповітряної оборони IRIS-T.
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Зокрема, Україна отримала ракети для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T (без зазначення кількості), а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Крім того, Німеччина передала 30 тисяч пострілів до 40-міліметрового гранатомету, а також 5 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Інша допомога охоплює 4 машини швидкої допомоги та 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.
Раніше німецьке посольство в Україні повідомило, що Німеччина планує передати Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання.
Відповідний список оприлюднено на сайті німецького уряду.
Зокрема, Україна отримала ракети для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T (без зазначення кількості), а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини. Крім того, Німеччина передала 30 тисяч пострілів до 40-міліметрового гранатомету, а також 5 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Інша допомога охоплює 4 машини швидкої допомоги та 18 вантажівок 8x8 зі змінним кузовом.
Раніше німецьке посольство в Україні повідомило, що Німеччина планує передати Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання.
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