Ракетний удар по "Севморзаводу": у британській розвідці оцінили пошкодження

14:59 15 вересня Київ, Україна

Повернення в стрій пошкодженого в Севастополі підводного човна рф, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Також є ймовірність, що вилучення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців.





Як зазначили у британській розвідці, вранці 13 вересня по суднобудівному заводу "Севморзавод", розташованому на військово-морській базі чорноморського флоту росії в Севастополі, було завдано ракетного удару. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" були уражені під час проходження технічного обслуговування в сухих доках. Незважаючи на те, що міністерство оборони росії применшує масштаби пошкоджень кораблів, дані з відкритих джерел вказують на те, що "Мінськ" майже напевно функціонально зруйнований, а "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних ушкоджень, зазначили у британській розвідці. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.Як зазначили у британській розвідці, вранці 13 вересня по суднобудівному заводу "Севморзавод", розташованому на військово-морській базі чорноморського флоту росії в Севастополі, було завдано ракетного удару. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" були уражені під час проходження технічного обслуговування в сухих доках.Незважаючи на те, що міністерство оборони росії применшує масштаби пошкоджень кораблів, дані з відкритих джерел вказують на те, що "Мінськ" майже напевно функціонально зруйнований, а "Ростов", ймовірно, зазнав катастрофічних ушкоджень, зазначили у британській розвідці.

"Будь-які зусилля щодо повернення підводного човна у стрій, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. Існує реальна можливість того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з ладу на багато місяців. Це створить для чф значні труднощі у підтримці життєдіяльності флоту", – йдеться у звіті британських розвідників.

Втрата "Ростова" позбавляє чф одного з чотирьох підводних човнів з крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та російській військовій присутності в Чорному морі та Східному Середземномор'ї.