Ракетний удар по Києву – «свідоме та жорстоке приниження ООН»

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері 29 квітня назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша приниженням організації з боку Росії. Глава держави висловив жаль, що він залишився без належної відповіді.
Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гіріч. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення.
Нагадаємо, одна з російських ракет під час візиту Генсека ООН потрапила до 25-поверхового житлового будинку.
Сам генеральний секретар ООН сказав, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.
Також стало відомо, що ООН має намір подвоїти підтримку українців за умов війни.
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