Ракетний удар по Києву – «свідоме та жорстоке приниження ООН»

07:43 30 квітня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері 29 квітня назвав ракетний удар по Києву під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерріша приниженням організації з боку Росії. Глава держави висловив жаль, що він залишився без належної відповіді.

"Продовжується розбір завалів у Києві, куди під час візиту генсека ООН вдарили російські ракети. Прикро, але таке свідоме та жорстоке приниження ООН з боку Росії залишилося без потужної відповіді", - сказав Зеленський.

Він додав, що сьогодні стало відомо про загибель від ракетного удару журналістки "Радіо Свобода" Віри Гіріч. Глава держави зазначив, що загибла кореспондентка стала 23 представницею медіа, чиє життя обірвалося внаслідок російського вторгнення.

"Мої співчуття всім рідним та вічна пам'ять усім жертвам", - звернувся до близьких загиблої Зеленський.

Нагадаємо, одна з російських ракет під час візиту Генсека ООН потрапила до 25-поверхового житлового будинку.

Сам генеральний секретар ООН сказав, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським.

Також стало відомо, що ООН має намір подвоїти підтримку українців за умов війни.