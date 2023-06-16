Ракетна атака рф на Київ обійшлася в 17 мільйонів доларів: три життя втрачені

17:18 01 червня Київ, Україна

Медійний майданчик Сил оборони повідомляє про витрати росії на нічну ракетну атаку на Київ, внаслідок якої загинуло троє людей.



Military Media Center, створена на базі Міноборони, надала цю інформацію.



Росія випустила на Київ 7 балістичних ракет "Іскандер-М" та 3 крилаті ракети "Іскандер-К", але всі вони були збиті українською ППО. Вартість однієї ракети "Іскандер-М" складає до 2 млн доларів США, а "Іскандер-К" – до 1 млн доларів США.



Таким чином, російська атака на столицю України обійшлася окупантам у суму до 17 млн доларів, забравши три життя.