Рафаель Гроссі в середу заявив, що найближчим часом здійснить візит до України.

07:56 22 вересня Київ, Україна

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в середу заявив, що планує відвідати Україну для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це Гроссі сказав на прес-конференції на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Я щойно обговорив з міністром (іноземних справ України Дмитром) Кулебой і сподіваюся, що скоро їхатиму до Києва чи України. І, можливо, пізніше, у певний момент часу – у Росію", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

"З урахуванням серйозності ситуації і того, що відбувається на місці, ми повинні рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", – додав він.

Він повторив, що бачить ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.