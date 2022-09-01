Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми - Енергоатом

Станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.
Про це повідомляє Енергоатом.
Як зазначили в Енергоатомі, ворог розповсюджує фейки для подальшої дестабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС та нагнітання панічних настроїв серед населення.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції - поряд з ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції - поряд з ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.
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