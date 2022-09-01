Радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми - Енергоатом

18:30 11 серпня Київ, Україна

Станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/год, що відповідає природним нормам.

 
Про це повідомляє Енергоатом.
 
"Жодної пожежі, у тому числі на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, немає", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначили в Енергоатомі, ворог розповсюджує фейки для подальшої дестабілізації ситуації навколо Запорізької АЕС та нагнітання панічних настроїв серед населення.

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції - поряд з ділянкою зварювання та сховищем джерел випромінювання.