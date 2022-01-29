Рада ввела заборону на роботу з близькими особами

17:22 17 вересень Київ, Україна

Верховна Рада прийняла законопроєкт, що забороняє близьким особам ставати помічниками-консультантами депутатів всіх рівнів.

Законопроєкт №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" підтримали 252 народних депутатів.

Документом вносяться зміни до законів:
  • "Про запобігання корупції";
  • "Про статус народного депутата України";
  • "Про статус депутатів місцевих рад";
  • "Про статус депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим".
А також до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.

Згідно з законодавчою ініціативою, близькі особи - це:
  1. чоловік;
  2. дружина;
  3. батько;
  4. матір;
  5. вітчим;
  6. мачуха;
  7. син;
  8. дочка;
  9. пасинок;
  10. падчерка;
  11. рідний і двоюрідний брат;
  12. рідна і двоюрідна сестра;
  13. рідний брат і сестра дружини (чоловіка);
  14. племінник;
  15. племінниця;
  16. рідний дядько;
  17. рідна тітка;
  18. дід;
  19. бабка;
  20. прадід;
  21. прабабуся;
  22. онук;
  23. онука;
  24. правнук;
  25. правнучка;
  26. зять;
  27. невістка;
  28. тесть;
  29. теща;
  30. свекор;
  31. свекруха;
  32. батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки);
  33. усиновлювач чи усиновлений;
  34. опікун або піклувальник;
  35. особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.