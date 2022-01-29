Рада ввела заборону на роботу з близькими особами

Верховна Рада прийняла законопроєкт, що забороняє близьким особам ставати помічниками-консультантами депутатів всіх рівнів.
Законопроєкт №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" підтримали 252 народних депутатів.
Документом вносяться зміни до законів:
- "Про запобігання корупції";
- "Про статус народного депутата України";
- "Про статус депутатів місцевих рад";
- "Про статус депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим".
А також до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.
Згідно з законодавчою ініціативою, близькі особи - це:
Згідно з законодавчою ініціативою, близькі особи - це:
- чоловік;
- дружина;
- батько;
- матір;
- вітчим;
- мачуха;
- син;
- дочка;
- пасинок;
- падчерка;
- рідний і двоюрідний брат;
- рідна і двоюрідна сестра;
- рідний брат і сестра дружини (чоловіка);
- племінник;
- племінниця;
- рідний дядько;
- рідна тітка;
- дід;
- бабка;
- прадід;
- прабабуся;
- онук;
- онука;
- правнук;
- правнучка;
- зять;
- невістка;
- тесть;
- теща;
- свекор;
- свекруха;
- батько і мати дружини (чоловіка) сина (дочки);
- усиновлювач чи усиновлений;
- опікун або піклувальник;
- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.
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