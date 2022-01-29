Рада ввела заборону на роботу з близькими особами

17:22 17 вересень Київ, Україна

Верховна Рада прийняла законопроєкт, що забороняє близьким особам ставати помічниками-консультантами депутатів всіх рівнів.



Законопроєкт №2203 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб" підтримали 252 народних депутатів.



Документом вносяться зміни до законів:

"Про запобігання корупції";

"Про статус народного депутата України";

"Про статус депутатів місцевих рад";

"Про статус депутата Верховної Ради Автономної республіки Крим".

А також до Положення про помічника-консультанта народного депутата України.



Згідно з законодавчою ініціативою, близькі особи - це: