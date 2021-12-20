Рада позапланово розгляне низку питань

12:19 19 березень Київ, Україна

Сьогодні ВР проведе два позачергових засідання, під час яких нардепи розглянуть кілька законопроєктів, в тому числі про скасування літнього часу.

Про це повідомляє пресслужба парламенту в Telegram.



На першому буде розглядатися законопроєкт №5247 про вакцину; на другому - законопроєкти про скасування переходу на літній час, реструктуризацію валютних кредитів і антиколекторський закон.



У прикінцевих положеннях законопроєкту зазначається, що в разі прийняття в цілому він набуде чинності через три місяці після його офіційного опублікування в парламентській газеті "Голос України".



Отже, в Україні більше не буде необхідності переводити годинник на літній час, яка в цьому році повинна настати 28 березня.



Разом з тим, як відзначала парламентарій, якщо ж виникнуть будь-які труднощі, і Рада не встигне проголосувати за ухвалення відповідного закону, то "ми ще двічі переведемо годинники, але 25 жовтня - в останній раз".