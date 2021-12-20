Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про соціальний та правовий захист політв'язнів Кремля

15:18 16 грудень Київ, Україна

Верховна Рада 16 грудня проголосувала за президентський проєкт закону "Про соціальний та правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" №6104 у першому читанні.



За законопроєкт проголосували 328 народних депутатів, 13 – утрималися.



Документ покликаний створити механізми соціального та правового захисту людей, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України та членів сімей таких постраждалих. Його дія поширюється як на цивільних, так і тих людей, які входять до складу сил безпеки та сил оборони України.



Крім того, він визначає:



– підстави та процедури встановлення такого факту;



– повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізуючу держполітику з питань тимчасово окупованих територій (ТОТ);



- порядок виплати грошової допомоги таким постраждалим, членам сімей таких осіб;



– гарантії на медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу;



- порядок надання правового захисту;



– реалізацію житлових, трудових, освітніх прав;



- право на пенсійне забезпечення та загальнообов'язкове держсоціальне страхування.



У пояснювальній записці обґрунтовується, що згідно з Конституцією виключно законами визначаються, зокрема, права та свободи людини, громадянина, гарантії цих прав та свобод, основи соцзахисту та охорони здоров'я. У той час, як питання соціального та правового захисту громадян України, що незаконно утримуються Росією, регулюються підзаконними нормативно-правовими актами.



Законопроєкт не поширюватиметься на людей, щодо яких після 20 лютого 2014 року набув чинності обвинувальний вирок суду України або вирок міжнародної судової установи за злочини проти засад нацбезпеки України, міжнародні злочини та інші кримінальні правопорушення, скоєні в умовах збройного конфлікту на ТОТ або пов'язані із збройною агресією проти України.



Документ передбачає виплату щорічної державної допомоги громадянам України, які незаконно утримуються. Також передбачається одноразова держгрошова допомога у разі:



– смерті такої людини у період перебування в умовах позбавлення волі;



- смерті людини протягом року після її звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку.



Постпред президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич з трибуни парламенту нагадав, що у російському ув’язненні незаконно перебувають активісти Ірина Довгопола, волонтерка Людмила Гусейнова, правозахисник Сервер Мустафаєв, журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко, військовослужбовець Наріман Джелялов.



Планується створення та функціонування Єдиного реєстру таких осіб. Це буде електронна база даних, призначена для реєстрації, зберігання, захисту, обробки, використання інформації про постраждалих людей.



Верховна Рада також проголосувала за скорочення наполовину термінів подання пропозицій та правок до другого читання цього законопроєкту №6104. За це рішення проголосували 323 депутати.