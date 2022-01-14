Рада посилила відповідальність за лісові пожежі

17:38 01 вересень Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах.



Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів.



Законопроєкт має на меті посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.



Так, знищення або випалювання лісів тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж штрафи передбачені за зниження або пошкодження рослинності на землях водного фонду.



Крім того, передбачається штраф за пошкодження лісу стічними водами - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян. Засмічення лісів відходами буде каратися від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.