Рада посилила відповідальність за лісові пожежі

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах.
Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів.
Законопроєкт має на меті посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.
Так, знищення або випалювання лісів тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж штрафи передбачені за зниження або пошкодження рослинності на землях водного фонду.
Крім того, передбачається штраф за пошкодження лісу стічними водами - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян. Засмічення лісів відходами буде каратися від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів.
Законопроєкт має на меті посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах і на землях інших категорій, підвищення ефективності управління та контролю в цій сфері, посилення адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки в лісах, сільськогосподарських угіддях та інших природних екосистемах.
Так, знищення або випалювання лісів тягне за собою штраф у розмірі від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такі ж штрафи передбачені за зниження або пошкодження рослинності на землях водного фонду.
Крім того, передбачається штраф за пошкодження лісу стічними водами - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів громадян. Засмічення лісів відходами буде каратися від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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