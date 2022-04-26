Рада збереться на засідання в день саміту Кримської платформи

14:26 26 липня Київ, Україна

Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада планує зібратися 23 серпня, в день Кримської платформи, а також провести урочисте засідання 24 серпня, в День Незалежності України.

Про це Разумков повідомив під час брифінгу.

"Точно буде урочисте засідання в День Незалежності. І планується позачергова сесія Верховної Ради на 23 серпня під час проведення Кримської платформи. Я думаю, що вона буде підтримана народними депутатами. Саме народні депутати будуть її ініціювати для того, щоб прийняти відповідну резолюцію, постанову, пов'язану з Кримською платформою", - пише він в Телеграм.

Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради, на якій розглянуть проєкт постанови Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.



Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому візьмуть участь керівники інститутів ЄС - президент Європейської Ради Шарль Мішель, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.