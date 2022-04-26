Рада збереться на засідання в день саміту Кримської платформи

Голова парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада планує зібратися 23 серпня, в день Кримської платформи, а також провести урочисте засідання 24 серпня, в День Незалежності України.
Про це Разумков повідомив під час брифінгу.
Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради, на якій розглянуть проєкт постанови Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.
Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому візьмуть участь керівники інститутів ЄС - президент Європейської Ради Шарль Мішель, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому візьмуть участь керівники інститутів ЄС - президент Європейської Ради Шарль Мішель, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель, генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.
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