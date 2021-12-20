Рада збереться на позачергові засідання: що на порядку денному

У Раді сьогодні насичений день, нардепи розглянуть низку питань, зокрема, загострення на сході України, постанову щодо подій під ОП.
Так, перше позачергове засідання відбудеться на вимогу президента України Володимира Зеленського о 13:00 для розгляду 13 проєктів законів:
- щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку (реєстр. № 3553);
- про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300);
- з надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та ефективному використанню бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" (реєстр. № 5064);
- щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197);
- про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020);
- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5153);
- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5155);
- щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5156);
- по приватизації об'єктів великої приватизації (реєстр. № 4543);
- щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (рег. № 4157);
- про встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (рег. № 3931);
- про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу або спеціальний статус" (реєстр. № 4355);
- про присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1).
Друге позачергове засідання ВР збирається на вимогу 156 депутатів для заслуховування інформації СБУ та розгляду 5 проєктів постанов.
Так, нардепи хочуть заслухати звіт глави Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка і виконавця обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова про події, які відбулися 20 березня біля Офісу Президента України.
Крім того, на порядку денному другого засідання низка проєктів постанов:
- про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу Президента України (реєстр. № 5295);
- про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаева І.В. (Рег. № 4447);
- про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (рег. № 5012);
- про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (рег. № 5292);
- про призначення позачергових виборів Шегінівського сільського голови Яворівського району Львівської області (рег. № 5291).
Відомо також, що напередодні народні обранці почали збір підписів для проведення 30 березня третього позачергового засідання.
Планується розглянути два питання - це звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації збройного конфлікту на сході України, а також заява ВР про порушення режиму тиші незаконними і контрольованими Росією збройними формуваннями.
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