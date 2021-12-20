Рада збереться на позачергові засідання: що на порядку денному

09:42 30 березень Київ, Україна

У Раді сьогодні насичений день, нардепи розглянуть низку питань, зокрема, загострення на сході України, постанову щодо подій під ОП.



Так, перше позачергове засідання відбудеться на вимогу президента України Володимира Зеленського о 13:00 для розгляду 13 проєктів законів:

щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку і ведення військового обліку (реєстр. № 3553);

про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 (рег. № 5300);

з надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та ефективному використанню бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" (реєстр. № 5064);

щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197);

про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (реєстр. № 4020);

щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5153);

щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5155);

щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет (рег. № 5156);

по приватизації об'єктів великої приватизації (реєстр. № 4543);

щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (рег. № 4157);

про встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (рег. № 3931);

про внесення змін до закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу або спеціальний статус" (реєстр. № 4355);

про присудження наукових ступенів (реєстр. № 4667-1).

Друге позачергове засідання ВР збирається на вимогу 156 депутатів для заслуховування інформації СБУ та розгляду 5 проєктів постанов.

Так, нардепи хочуть заслухати звіт глави Служби безпеки України Івана Баканова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка і виконавця обов'язків директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова про події, які відбулися 20 березня біля Офісу Президента України.



Крім того, на порядку денному другого засідання низка проєктів постанов:

про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу Президента України (реєстр. № 5295);

про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаева І.В. (Рег. № 4447);

про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (рег. № 5012);

про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області (рег. № 5292);

про призначення позачергових виборів Шегінівського сільського голови Яворівського району Львівської області (рег. № 5291).

Відомо також, що напередодні народні обранці почали збір підписів для проведення 30 березня третього позачергового засідання.



Планується розглянути два питання - це звіт головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо ескалації збройного конфлікту на сході України, а також заява ВР про порушення режиму тиші незаконними і контрольованими Росією збройними формуваннями.