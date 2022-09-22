Рада збереться на позачергове засідання для посилення покарання за підробку COVID-документів

Верховна Рада у вівторок, 2 листопада, збереться на позачергове засідання, на якому розгляне проєкт закону щодо посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів.
Відповідне розпорядження на вимогу глави України Володимира Зеленського підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.
Загалом на розгляд Ради буде винесено 13 питань, серед них також постанова про заборону відвідування приміщення Ради без COVID-сертифіката чи негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання від коронавірусу.
Згідно із законопроєктом, за використання підроблених документів про вакцинацію загрожує штраф від 17 до 34 тис. гривень або обмеження волі на строк до 2-х років.
Медичним працівникам за внесення неправдивих відомостей до баз даних по вакцинації загрожує штраф до 68 тис. гривень або до 2-х років обмеження волі із забороною обіймати посаду. Громадянам, які будуть виготовляти та продавати підроблені COVID-документи – штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років.
Нагадаємо, що правоохоронці відкрили вже понад 800 кримінальних проваджень через підроблені сертифікати вакцинації. Шахраї навіть створили фейкову програму, схожу на додаток єдиного порталу державних послуг "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію, щоб створювати підробки цифрових COVID-сертифікатів.
До цього подібні злочини поліція кваліфікувала як використання явно підробленого документа.
Відповідне розпорядження на вимогу глави України Володимира Зеленського підписав голова парламенту Руслан Стефанчук.
Загалом на розгляд Ради буде винесено 13 питань, серед них також постанова про заборону відвідування приміщення Ради без COVID-сертифіката чи негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання від коронавірусу.
Згідно із законопроєктом, за використання підроблених документів про вакцинацію загрожує штраф від 17 до 34 тис. гривень або обмеження волі на строк до 2-х років.
Медичним працівникам за внесення неправдивих відомостей до баз даних по вакцинації загрожує штраф до 68 тис. гривень або до 2-х років обмеження волі із забороною обіймати посаду. Громадянам, які будуть виготовляти та продавати підроблені COVID-документи – штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років.
Нагадаємо, що правоохоронці відкрили вже понад 800 кримінальних проваджень через підроблені сертифікати вакцинації. Шахраї навіть створили фейкову програму, схожу на додаток єдиного порталу державних послуг "Дія" для Android, де можна редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію, щоб створювати підробки цифрових COVID-сертифікатів.
До цього подібні злочини поліція кваліфікувала як використання явно підробленого документа.
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