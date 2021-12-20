Рада сьогодні спростила процедуру закупівлі лікарнями кисню

12:17 18 листопад Київ, Україна

Верховна Рада внесла зміни до закону «Про публічні закупівлі». Йдеться про проєкт за номером 6293 щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. За відповідний документ проголосували 337 нардепів.



У пояснювальній записці йдеться про те, що метою законопроєкту є покриття критичної потреби опорних закладів у незалежних джерелах кисню, а саме кисневих станціях.



Перед цим нардепи відправили інший коронавірусний законопроєкт на доопрацювання. Йдеться про спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами (5289).



Зазначимо, сьогодні депутати ВРУ планують зібрати два засідання – чергове та позачергове.