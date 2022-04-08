Рада розгляне нові ПДР для електросамокатів

19:31 09 липня Київ, Україна

У Верховну Раду внесли два законопроєкти, які повинні регулювати ПДР для водіїв електросамокатів і іншого мобільного електротраспорту (сигвеїв, гіроскутерів і моноколес).

Про це йдеться на сайті ВРУ.



Йдеться про законопроєкти № 5731 і № 5732, на які звернуло увагу видання AIN.UA.



Законопроєкт № 5731 був поданий до Верховної Ради 5 липня. Документ пропонує внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо руху самобалансованих транспортних засобів, обладнаних електродвигунами (електросамокат, сигвей, сегвіл, гіроскутер).



Законопроєкт пропонує заборонити керувати електросамокатом людям, молодше 16 років. Дозволити пересування на електросамокатах планують тільки по спеціальних велодоріжках, а в разі їхньої відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.



Користувачів електротраспорту хочуть зобов'язати надягати застебнутий мотошолом для поїздки. Також їм хочуть заборонити перевозити вантажі, які заважають керувати транспортним засобом, і пасажирів.



Законопроєкт № 5732 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил дорожнього руху особами, які керують самобалансованими транспортними засобами, також був внесений до парламенту 5 липня.



Документ пропонує встановити адміністративні штрафи за порушення правил для власників такого транспорту. Він доповнює статтю 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.