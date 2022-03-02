Рада розглянула законопроєкти щодо протидії антисемітизму та нацизму

16:54 03 червень Київ, Україна

Закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні схвалений Верховною Радою, а законопроєкт про протидію легалізації нацизму , що передбачає заборону символіки СС, відхилений.

Згідно із законопроєктом №5109, антисемітизмом в Україні є певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.



При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але які були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.



Винні особи понесуть громадянську правову і кримінальну відповідальність, а постраждалі мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди.



Закон №2797, який Рада не підтримала, передбачав заборонити виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму і його військових і/або напіввійськових формувань СС, СА, СД, гестапо і їхніх підрозділів, в тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних і автономних радянських республік або їхніх фрагментів на всій території України.



Документ передбачав, що держава розслідує злочини, пов'язані з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).