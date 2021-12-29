Рада розглядає закон про біоетанол

13:33 29 грудень Київ, Україна

У Верховній Раді України хочуть ухвалити закон про біоетанол.

Про це повідомив секретар аграрного комітету Іван Чайковський.



За його словами, норми законопроєкту зобов'яжуть кожного реалізатора пального на території України додавати до палива до 2% біоетанолу української переробки.



Таким чином, країна фактично простимулює свій ринок виробляти більше біоетанолу. А це вже крок уперед у контексті посилення енергетичної незалежності.



"Нам потрібно ухвалити законопроєкт, який зобов'яже кожну АЗС, кожного реалізатора пального на території України додавати в паливо 2 або 1% біоетанолу української переробки", - додав він.