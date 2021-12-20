Рада проведе позачергові засідання - які питання розглянуть

15:28 26 березень Київ, Україна

ВР зібрала необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання. Друге ініціює президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в п'ятницю, 26 березня.



Депутати заслухають доповідь силовиків про події під Офісом Президента 20 березня і приймуть проєкт постанови про засудження погрому Банкової радикалами.



На порядку денному позачергового засідання такі питання:

проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (№ 4447);

проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (№ 5012),

проєкт постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківської області (№ 5292);

проєкт постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (№ 5292).

Депутат Роксолана Підласа повідомила, що на другому позачерговому засіданні, яке має ініціювати президент Володимир Зеленський, Рада розгляне законопроєкти:

про амністію капіталів (№ 5155, 5156);

про компенсації фізособам-підприємцям та співробітникам підприємств, що постраждали через локдаун (№ 5300);

про розблокування приватизації (№ 4543);

про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки (№ 4157);

про перелік заборонених до приватизації підприємств (№ 4020).

Обидва позачергових засідання, як очікується, відбудуться 30 березня.