Рада проведе позачергові засідання - які питання розглянуть

ВР зібрала необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання. Друге ініціює президент Володимир Зеленський.
Про це повідомила народний депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в п'ятницю, 26 березня.
Депутати заслухають доповідь силовиків про події під Офісом Президента 20 березня і приймуть проєкт постанови про засудження погрому Банкової радикалами.
На порядку денному позачергового засідання такі питання:
- проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колихаєва І.В. (№ 4447);
- проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Скічка О.О. (№ 5012),
- проєкт постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківської області (№ 5292);
- проєкт постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області (№ 5292).
Депутат Роксолана Підласа повідомила, що на другому позачерговому засіданні, яке має ініціювати президент Володимир Зеленський, Рада розгляне законопроєкти:
- про амністію капіталів (№ 5155, 5156);
- про компенсації фізособам-підприємцям та співробітникам підприємств, що постраждали через локдаун (№ 5300);
- про розблокування приватизації (№ 4543);
- про посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки (№ 4157);
- про перелік заборонених до приватизації підприємств (№ 4020).
Обидва позачергових засідання, як очікується, відбудуться 30 березня.
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