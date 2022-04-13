Рада провалила голосування за 2 екологічних законопроєкти

На позачерговому засіданні у четвер, 15 липня, нардепи не змогли прийняти законопроєкти про територію Смарагдової мережі та про зменшення викидів.
Так, за законопроєкт №4167 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, проголосували тільки 193 нардепи.
Законопроєктом пропонувалося, зокрема, об'єднати природоохоронні дозволи (дозволи на експлуатацію промислових установок) в один - інтегрований, ввести найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), створити реєстр промислових підприємств, які повинні отримувати такий дозвіл і т.д.
Також Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4461 про території Смарагдової мережі, згідно з яким охорона природи в Україні буде будуватися на європейському рівні.
Створення нової Смарагдової території відбуватиметься в два етапи.
На першому етапі вчені проводять дослідження і роблять висновок, що певна територія важлива для збереження виду. Після оформлення документів та обговорення на міжнародному рівні, Міністерство захисту навколишнього середовища їх схвалює і відправляє до Бернської конвенції, яка приймає рішення про створення територій Смарагдової мережі. Оголошення території Смарагдової не забезпечить її охорони.
На другому етапі заплановано розробку плану управління територією Смарагдової мережі.
Землевласники і землекористувачі не будуть притягуватися до процесу оголошення територій смарагдовими, проте будуть залучатися на другому етапі до розробки плану управління територією Смарагдової мережі.
План управління не може розроблятися без власників або користувачів земельних ділянок.
Смарагдова мережа - це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.
Україна ратифікувала цю конвенцію в 1996 році, взявши на себе зобов'язання створити Смарагдову мережу.
Так, за законопроєкт №4167 про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, проголосували тільки 193 нардепи.
Законопроєктом пропонувалося, зокрема, об'єднати природоохоронні дозволи (дозволи на експлуатацію промислових установок) в один - інтегрований, ввести найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), створити реєстр промислових підприємств, які повинні отримувати такий дозвіл і т.д.
Також Рада відправила на доопрацювання законопроєкт №4461 про території Смарагдової мережі, згідно з яким охорона природи в Україні буде будуватися на європейському рівні.
Створення нової Смарагдової території відбуватиметься в два етапи.
На першому етапі вчені проводять дослідження і роблять висновок, що певна територія важлива для збереження виду. Після оформлення документів та обговорення на міжнародному рівні, Міністерство захисту навколишнього середовища їх схвалює і відправляє до Бернської конвенції, яка приймає рішення про створення територій Смарагдової мережі. Оголошення території Смарагдової не забезпечить її охорони.
На другому етапі заплановано розробку плану управління територією Смарагдової мережі.
Землевласники і землекористувачі не будуть притягуватися до процесу оголошення територій смарагдовими, проте будуть залучатися на другому етапі до розробки плану управління територією Смарагдової мережі.
План управління не може розроблятися без власників або користувачів земельних ділянок.
Смарагдова мережа - це мережа природоохоронних територій європейського значення, яка створюється на виконання положень Бернської конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.
Україна ратифікувала цю конвенцію в 1996 році, взявши на себе зобов'язання створити Смарагдову мережу.
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