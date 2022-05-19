Рада проголосувала за закон про електронні комунікації

12:05 16 грудня Київ, Україна

Нардепи проголосували за закон "Про електронні комунікації", документ осучаснює правове регулювання сфери електронних комунікацій і радіочастотного спектра.
 
Він замінить закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".
 
Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання Верховної Ради в середу, 16 грудня, "за" проголосували 228 народних депутатів.

Що регулює закон
  • правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
  • усуває неефективні регуляторні бар'єри на ринку, встановлює нову нормативно-правову базу, яка буде відповідати вимогам часу і стандартам в ЄС;
  • дозволить Україні інтегруватися в єдиний цифровий ринок ЄС;
  • містить чіткий перелік вимог до учасників ринку;
  • вводить консультації з учасниками ринку;
  • встановлює універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи і цінову доступність, до Інтернету і голосового зв'язку; подання документів до регуляторного органу відбуватиметься в електронному вигляді.