Рада проголосувала за закон про електронні комунікації

12:05 16 грудня Київ, Україна

Нардепи проголосували за закон "Про електронні комунікації", документ осучаснює правове регулювання сфери електронних комунікацій і радіочастотного спектра.

Він замінить закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".

Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання Верховної Ради в середу, 16 грудня, "за" проголосували 228 народних депутатів.



Що регулює закон