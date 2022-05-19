Рада проголосувала за закон про електронні комунікації

Нардепи проголосували за закон "Про електронні комунікації", документ осучаснює правове регулювання сфери електронних комунікацій і радіочастотного спектра.
Він замінить закони "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".
Відповідне рішення було прийняте під час пленарного засідання Верховної Ради в середу, 16 грудня, "за" проголосували 228 народних депутатів.
Що регулює закон
Що регулює закон
- правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг;
- усуває неефективні регуляторні бар'єри на ринку, встановлює нову нормативно-правову базу, яка буде відповідати вимогам часу і стандартам в ЄС;
- дозволить Україні інтегруватися в єдиний цифровий ринок ЄС;
- містить чіткий перелік вимог до учасників ринку;
- вводить консультації з учасниками ринку;
- встановлює універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи і цінову доступність, до Інтернету і голосового зв'язку; подання документів до регуляторного органу відбуватиметься в електронному вигляді.
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