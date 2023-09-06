Рада закликала світ не визнавати "вибори" на окупованих територіях

12:07 10 серпня Київ, Україна

Верховна Рада звернулася із закликом до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх асамблей щодо намірів росії провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.



Постанову №9581 на пленарному засіданні підтримали 287 депутатів.



У Раді нагадали, що, починаючи з 2014 року, росія проводить незаконні референдуми та вибори на тимчасово окупованих частинах території України – АР Крим та місті Севастополь, частинах Донецької, Луганської областей України, а у 2023 році готується також провести незаконні вибори і на території Херсонської та Запорізької областей України.



"Примусово, залякуванням та шантажем, російська окупаційна адміністрація залучає до участі в них громадян України – мешканців цих територій, у тому числі шляхом протиправної паспортизації та заміни українських ідентифікаційних документів їхніми російськими аналогами", – йдеться у постанові.



Депутати зазначили, що намір російських окупантів провести 10 вересня 2023 року незаконні вибори до місцевих "органів влади" на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України свідчить, що "виборча система росії остаточно дискредитувала себе і не може вважатися такою, що забезпечує реалізацію демократичних норм в суспільстві».



У Раді наголосили, що проведення росією псевдовиборів на ТОТ:

суперечить загальновизнаним нормам міжнародного права та Конституції;

ставить під загрозу життя та здоров'я громадян України на тимчасово окупованих частинах території України, оскільки росія веде там активні бойові дії.

У разі проведення рф незаконних виборів на окупованих територіях України Верховна Рада "вважає їх результати нікчемними і без будь-яких правових наслідків".



Депутати закликали міжнародне співтовариство:

значно розширити та прискорити підтримку України;

взяти участь у реалізації української "формули миру";

не визнавати легітимність жодного виборного органу росії, вибори в який проходитимуть на ТОТ;

визнати, що незаконні дії росії ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів для повного виведення російських військ з міжнародно визнаної території України;

сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів, проводили агітацію, балотувалися, здійснювали спостереження або іншим чином брали участь у незаконному виборчому процесі, організованому російською окупаційною владою.

Депутати Ради просять мешканців тимчасово окупованих територій України уникати участі у незаконних виборах, а міжнародні структури – не направляти спостерігачів.