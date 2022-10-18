Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою росією

14:26 18 жовтня Київ, Україна

Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою російською федерацією та засудження геноциду чеченського народу.





Про це йдеться на сайті парламенту.

За суверенітет Ічкерії проголосували 287 депутатів ВРУ.

Ініціаторами розгляду цього питання стали, серед інших, Руслан Стефанчук, Ірина Геращенко, Дмитро Разумков та Олександра Устинова.



На їхню думку, ухвалення документа підкреслить підтримку з боку українців прагнення чеченців до незалежності, засудження скоєних росією злочинів, сприятиме відновленню історичної справедливості, а заклик до проведення незалежного розслідування, зокрема, події першої та другої Чеченських війн, сприятиме покаранню винних.



Текст заяви мають направити до ООН, а також парламенти та уряди країн світу, ЄС та Ради Європи.



Після початку повномасштабного вторгнення на сайті офіційного інтернет-представництва президента України зареєстрували щонайменше дві петиції із закликом визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.



Автори звернень пропонують, наприклад, сприяти формуванню уряду Ічкерії у вигнанні і навіть відправити туди добровольчий контингент з України, проте обидві петиції мають трохи більше чотирьох сотень підписів із 25 тисяч необхідних.



Нагадаємо, що на початку жовтня український парламент закликав світ підтримати самовизначення корінних народів росії.