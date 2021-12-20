Рада ухвалила законопроєкт про прописку на окупованих територіях

16:32 30 листопад Київ, Україна

Рада ухвалила проєкт закону №4564, який має спростити процедуру внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Донбасу та Криму.

За законопроєкт проголосували 299 нардепів, один утримався.

Автори документа зазначають, що проблема відсутності позначки про зареєстроване місце проживання у паспортах у громадян України, які проживають на ТОТ, є досить гострою. Через зміни в законодавстві органи реєстрації не можуть проводити реєстрацію місця проживання людей з ТОТ і не можуть вносити інформацію про зареєстроване до початку російсько-української війни місце проживання.

Проблема неможливості внесення відомостей до документів, що підтверджують громадянство України, засвідчують особу чи її спецстатус, особливо гостро стоїть для дітей. Наразі такі діти отримують свій перший паспорт без внесення відомостей про їхнє зареєстроване місце проживання.
“Хоча, згідно із законом, реєстрація місця проживання або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами або міжнародними договорами України, або підставою для їхнього обмеження, на практиці для дітей та дорослих, які постійно проживають на ТОТ, відсутність даних про зареєстроване місце проживання у паспорті призводить до додаткових ускладнень, зокрема, при отриманні медичної допомоги, адміністративних послуг, доступі до реалізації права на освіту, отриманні банківських послуг”, – йдеться у документі.
Його автори переконані, що законопроєкт спростить доступ жителів ТОТ, зокрема, до медичної допомоги, адміністративних послуг, реалізації права на освіту, отримання банківських послуг.