Рада ухвалила законопроєкт про прописку на окупованих територіях

“Хоча, згідно із законом, реєстрація місця проживання або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами або міжнародними договорами України, або підставою для їхнього обмеження, на практиці для дітей та дорослих, які постійно проживають на ТОТ, відсутність даних про зареєстроване місце проживання у паспорті призводить до додаткових ускладнень, зокрема, при отриманні медичної допомоги, адміністративних послуг, доступі до реалізації права на освіту, отриманні банківських послуг”, – йдеться у документі.