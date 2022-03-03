Рада ухвалила закон про примусове вилучення російської власності в Україні

16:48 03 березень Київ, Україна

Верховна Рада України ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

Про це повідомляється на сайті ВР.

"Завдяки цьому закону Україна зможе націоналізувати рухоме та нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права та будь-яке інше майно, яке знаходиться на території України та належить Росії або громадянам Росії, або афілійованим особам", - повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Рішення про націоналізацію прийматиме Рада національної безпеки та оборони на прохання уряду країни. Він, своєю чергою, має скласти список об'єктів, що підлягають примусовому вилученню.



Крім того, парламентарі схвалили низку законів про відповідальність за колабораціонізм, поправки про посилення відповідальності за поширення пропаганди держави-агресора, злочини проти нацбезпеки та мародерство.