Рада ухвалила закон про примусове вилучення російської власності в Україні

Верховна Рада України ухвалила закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.
Про це повідомляється на сайті ВР.
Рішення про націоналізацію прийматиме Рада національної безпеки та оборони на прохання уряду країни. Він, своєю чергою, має скласти список об'єктів, що підлягають примусовому вилученню.
Крім того, парламентарі схвалили низку законів про відповідальність за колабораціонізм, поправки про посилення відповідальності за поширення пропаганди держави-агресора, злочини проти нацбезпеки та мародерство.
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