Рада ухвалила закон про медіацію, який дозволить вирішити деякі конфлікти поза судом

Народні депутати підтримали проєкт закону №3665 про медіацію. Документ дозволить поза судом із залученням фахівця – медіатора вирішувати низку конфліктів.
Законопроєкт підтримали 238 народних депутатів, повідомили на сайті парламенту.
Вдатися до допомоги медіатора до, під час або після судового розгляду зможуть сторони цивільних, сімейних, трудових, господарських та адміністративних спорів. Передбачено таку можливість під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальних провадженнях та інших сферах громадських відносин.
Вирішити за таким принципом не зможуть ті суперечки, які впливають або можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не беруть участь у медіації. У той самий час вдатися до допомоги фахівця можна при вирішенні сімейних суперечок, якщо це впливатиме на інтереси та права дитини.
Медіатором за законом може бути неупереджена особа з вищою освітою та профільною базовою підготовкою, яку можна отримати як в Україні, так і за кордоном. Стати медіатором не зможе людина з непогашеною чи незнятою судимістю або визнана судом обмежено дієздатною чи недієздатною.
Медіатор не зможе розголошувати відомості, отримані ним під час цього процесу, а також припинити свою роботу, якщо з'являться протиріччя між його особистими інтересами та обов'язками.
Також у разі звернення медіатори повинні не рідше одного разу на рік на безоплатній основі допомагати вирішувати суперечки, де однією із сторін є особа із середньомісячним доходом не вищим за два прожиткові мінімуми або особа з інвалідністю, яка отримує пенсію або допомогу не вище двох прожиткових мінімумів.
Спільне рішення сторін медіації про врегулювання конфлікту може затвердити лише суд, а участь у процесі медіації не вважатиметься визнанням провини, позовними вимогами чи відмовою від цих вимог.
На початку минулого року глава Мін'юсту Денис Малюска прогнозував, що застосування медіації дозволить розвантажити судову систему в Україні, зокрема, дозволить скоротити терміни розгляду справ.
Починаючи з 2003 року, в Україні проводять експерименти щодо застосування медіації у судах, зокрема, у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах. Наприклад, з червня 2010 по жовтень 2011 року судді-медіатори окружного адміністративного суду у Вінниці провели 31 процедуру медіації, з яких у 20 випадках сторони досягли позитивного результату та підписали відповідну угоду.
Першими у світі медіацію на законодавчому рівні запровадили США ще у 1981 році в штаті Каліфорнія, проте й до того розв’язання, наприклад, сімейних та трудових конфліктів було популярним методом у країні. В цей час медіація поширена в багатьох державах, включаючи Австрію, Бельгію, Велику Британію, Норвегію, Німеччину, Фінляндію, Польщу, Австралію та Нову Зеландію.
Законопроєкт підтримали 238 народних депутатів, повідомили на сайті парламенту.
Вдатися до допомоги медіатора до, під час або після судового розгляду зможуть сторони цивільних, сімейних, трудових, господарських та адміністративних спорів. Передбачено таку можливість під час укладання угод про примирення між потерпілим і підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальних провадженнях та інших сферах громадських відносин.
Вирішити за таким принципом не зможуть ті суперечки, які впливають або можуть вплинути на права та законні інтереси третіх осіб, які не беруть участь у медіації. У той самий час вдатися до допомоги фахівця можна при вирішенні сімейних суперечок, якщо це впливатиме на інтереси та права дитини.
Медіатором за законом може бути неупереджена особа з вищою освітою та профільною базовою підготовкою, яку можна отримати як в Україні, так і за кордоном. Стати медіатором не зможе людина з непогашеною чи незнятою судимістю або визнана судом обмежено дієздатною чи недієздатною.
Медіатор не зможе розголошувати відомості, отримані ним під час цього процесу, а також припинити свою роботу, якщо з'являться протиріччя між його особистими інтересами та обов'язками.
Також у разі звернення медіатори повинні не рідше одного разу на рік на безоплатній основі допомагати вирішувати суперечки, де однією із сторін є особа із середньомісячним доходом не вищим за два прожиткові мінімуми або особа з інвалідністю, яка отримує пенсію або допомогу не вище двох прожиткових мінімумів.
Спільне рішення сторін медіації про врегулювання конфлікту може затвердити лише суд, а участь у процесі медіації не вважатиметься визнанням провини, позовними вимогами чи відмовою від цих вимог.
На початку минулого року глава Мін'юсту Денис Малюска прогнозував, що застосування медіації дозволить розвантажити судову систему в Україні, зокрема, дозволить скоротити терміни розгляду справ.
Починаючи з 2003 року, в Україні проводять експерименти щодо застосування медіації у судах, зокрема, у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах. Наприклад, з червня 2010 по жовтень 2011 року судді-медіатори окружного адміністративного суду у Вінниці провели 31 процедуру медіації, з яких у 20 випадках сторони досягли позитивного результату та підписали відповідну угоду.
Першими у світі медіацію на законодавчому рівні запровадили США ще у 1981 році в штаті Каліфорнія, проте й до того розв’язання, наприклад, сімейних та трудових конфліктів було популярним методом у країні. В цей час медіація поширена в багатьох державах, включаючи Австрію, Бельгію, Велику Британію, Норвегію, Німеччину, Фінляндію, Польщу, Австралію та Нову Зеландію.
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