Рада прийняла закон про декларації з урахуванням правок Зеленського

Рада прийняла законопроєкт №4651 про поновлення покарання у вигляді позбавлення волі за неправдиве декларування, з правками президента.
З подачі президента із закону виключили положення, згідно з яким відомості про об'єкти декларування, що знаходяться у володінні або користуванні члена сім'ї декларанта, вказуються тільки в разі, якщо член сім'ї подав такі відомості суб'єкту декларування в будь-якому вигляді.
Також президент доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".
Також президент доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".
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