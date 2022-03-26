Рада прийняла закон про декларації з урахуванням правок Зеленського

15:47 29 червня Київ, Україна

Рада прийняла законопроєкт №4651 про поновлення покарання у вигляді позбавлення волі за неправдиве декларування, з правками президента.

З подачі президента із закону виключили положення, згідно з яким відомості про об'єкти декларування, що знаходяться у володінні або користуванні члена сім'ї декларанта, вказуються тільки в разі, якщо член сім'ї подав такі відомості суб'єкту декларування в будь-якому вигляді.



Також президент доповнив норму про те, що умисне неподання е-декларації карається штрафом від 2500 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, "або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі строком на один рік".