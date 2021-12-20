Рада ухвалила закон, який дозволить змінити процедуру надання адмінпослуг

14:03 18 листопад Київ, Україна





Про це повідомили на сайті парламенту.



Закон про адмінпроцедуру в Україні намагалися ухвалити понад 20 років, тому його ухвалення, за словами голови підкомітету Верховної Ради з питань адмінпослуг та адмінпроцедур Лариси Білозір, було довгоочікуваним як з боку громадян, так і з боку Європейського Союзу. Верховна Рада ухвалила закон №3475 "Про адміністративну процедуру", який, зокрема, запроваджує правила спілкування громадянина з посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.Про це повідомили на сайті парламенту.Закон про адмінпроцедуру в Україні намагалися ухвалити понад 20 років, тому його ухвалення, за словами голови підкомітету Верховної Ради з питань адмінпослуг та адмінпроцедур Лариси Білозір, було довгоочікуваним як з боку громадян, так і з боку Європейського Союзу.

“Чіткі принципи та правила загальної адміністративної процедури у Європі – це стандарт. Без цього не може повноцінно функціонувати справедлива правова держава. Навіть у Хартії прав людини ЄС є окрема стаття: "Право на належну адміністрацію", – пояснює вона.

Документ запроваджує правила, зокрема, для оформлення субсидій та пенсій, виділення земельних ділянок під забудову, видачі ліцензій та дозволів, проведення перевірок бізнесу, реєстрації нерухомості та підприємств. Тепер заявнику не зможуть відмовити у наданні послуги у разі, наприклад, помилок у заяві або якщо людина зібрала неповний пакет документів.



У той самий час, датою подання заяви вважатимуть той день, коли громадянин прийшов з ним уперше, а якщо документи помилково подали не до відповідального органу, то їх мають переслати до адресата, а не повертати назад.

«Якщо будь-які дії органу – перевірка, припинення соціальних виплат або будь-що – можуть вам нашкодити, починає діяти правило «нічого про вас без вас», – зазначає експерт Центру політико-правових реформ Євген Шкільний.

Документ впроваджує і нове поняття зацікавлених осіб – це люди, яких прямо чи опосередковано стосується те чи інше рішення органу влади, наприклад, у разі, коли інвестор отримує ділянку під забудову на місці парку та розпочинає там роботи.



Сьогодні люди, які живуть поруч, дізнаються про це лише тоді, коли будівництво вже розпочинається. З погляду законопроєкту про адмінпроцедуру, перш ніж ухвалити рішення, яке зачіпає чиїсь інтереси, владна структура має принаймні запитати думку людей, тобто сусідів цієї ділянки”, – каже Білозір.



Негативні рішення влади мають мотивувати, а також доступно пояснювати людям, як їх можна оскаржити. Водночас орган, який розглядає скаргу, може робити це разом із залученням представників громадських організацій. Їх у відповідній комісії може бути до третини членів.



Новий закон, як наголошує Шкільний, буде особливо цінний для тих громадян, які борються з несправедливістю у відносинах з органами влади.