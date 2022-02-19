Рада ухвалила за основу законопроєкт, яким планується провести амністію для ув'язнених

13:54 18 лютий Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону №5249 про амністію з нагоди 30-річчя Незалежності України.



Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.



З ідеєю амністувати засуджених за незначні злочини ще на початку минулого року виступила група депутатів, зокрема, Юлія Яцик, Володимир Тимофійчук, Максим Бужанський, Марія Мезенцева та інші. Вони зазначали, що законодавство дозволяє Верховній Раді хоча б щороку ухвалювати закон про амністію, проте востаннє парламент робив це ще 2016-го.



Водночас українські в'язниці стикаються з перенаселенням, через що ув'язнені змушені жити в поганих умовах.

"Вказаний проєкт закону підготовлений саме з метою прояву гуманізму держави у сфері виконання кримінальних покарань. В умовах жорсткої економії держкоштів та значного дефіциту площ в установах виконання покарань акт амністії дозволяє розвантажити місця позбавлення волі та заощадити бюджетні кошти на утримання осіб у зазначених установах”, – пояснюють автори.

За їхнім задумом, амністія стосуватиметься:

тих, хто вчинив дії, що становлять незначну суспільну небезпеку;

тяжкохворих або літніх людей;

тих, хто відбув значну частину покарання на момент оголошення амністії.

Звільнити або скоротити термін покарання хочуть насамперед для засуджених неповнолітніх, жінок, чоловіків, які мають неповнолітніх дітей або дітей з інвалідністю, людей, хворих на туберкульоз або онкологічні захворювання, пенсіонерів та учасників бойових дій.



Не потраплять під дію амністії злочинці, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, посадовці, які використовували своє становище для отримання хабарів, водії напідпитку, винні в смертельних ДТП, ті, кому смертну кару в порядку помилування замінили на позбавлення волі, засуджених до довічного позбавлення волі, а також винні у кримінальних правопорушеннях, які вже амністовані за останні 10 років.