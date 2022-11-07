Рада ухвалила правила бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації

14:01 04 листопада Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила закон 7687 про порядок бронювання військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.



Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. "За" проголосували 290 парламентарів.



Як пояснив Железняк, закон містить два ключові нововведення, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:

надання повноважень уряду щодо розробки нового порядку бронювання. Цей порядок має містити критерії віднесення підприємств до критичних;

дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

За словами представника уряду в парламенті Тараса Мельничка, закон уточнює категорії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час, а саме:

передбачити, що особи, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

встановити, що порядок та критерії бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом Міністрів України.

Як зазначив нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко, бронюванню підлягають:

військовозобов'язані в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів у особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах та організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України, інших військових формувань у особливий період, у разі коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період. Віднесення суб'єктів господарювання до таких підприємств, установ та організацій здійснюється за критеріями та порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.