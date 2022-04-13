Рада прийняла відставку Авакова

10:38 15 липня Київ, Україна

Депутати ВРУ прийняли відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За таке рішення проголосував 291 народний депутат.



Сам міністр не був присутній на засіданні Верховної Ради під час розгляду питання про його відставку.



Депутати 15 хвилин обговорювали питання відставки міністра і озвучили позицію своїх фракцій щодо голосування.



Фракції "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу за відставку Авакова.



Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ.

За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.



Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим в житті.



Аваков очолював Міністерство внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року. Вперше він був призначений на посаду в складі уряду, очолюваного Арсенієм Яценюком (2014-2016). Надалі Аваков входив до складу урядів Володимира Гройсмана (2016-2019), Олексія Гончарука (2019-2020) і Дениса Шмигаля (2020-2021).