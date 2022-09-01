Рада ухвалила два законопроєкти про волонтерство: що зміниться?

15:26 16 серпня Київ, Україна





Як йдеться у картках документів на сайті ВР, тепер їх мають підписати голова парламенту та президент України.



Це стало ще одним кроком на шляху розвитку волонтерства та неприбуткових організацій в Україні, заявили члени проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" – одні із розробників зазначених законопроєктів.



Обидва документи розробляли спільно українські волонтери, народні депутати та експерти громадських організацій.



За інформацією юристів Центру демократії та верховенства права, серед передбачених законопроєктами змін, зокрема, є такі: Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти №7363 та 7364, які мають сприяти розвитку волонтерства та захисту волонтерів.Як йдеться у картках документів на сайті ВР, тепер їх мають підписати голова парламенту та президент України.Це стало ще одним кроком на шляху розвитку волонтерства та неприбуткових організацій в Україні, заявили члени проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" – одні із розробників зазначених законопроєктів.Обидва документи розробляли спільно українські волонтери, народні депутати та експерти громадських організацій.За інформацією юристів Центру демократії та верховенства права, серед передбачених законопроєктами змін, зокрема, є такі:

До переліку напрямків волонтерства додасться допомога у подоланні наслідків збройної агресії росії проти України. В оригінальному Законі "Про волонтерство" за 2011 рік такого пункту не було.

З'являться умови для розробки та впровадження державних цільових програм для підтримки волонтерів та навчання.

Законопроєкти спонукатимуть волонтерів та громадські організації укладати договори про співпрацю.

Якщо волонтер отримуватиме компенсацію витрат на відрядження або медогляд чи щеплення, ці гроші не будуть вважатися його доходом, відповідно, він не сплачуватиме з них податки: ПДФО та ЄСВ.

Не оподатковуватимуться витрати на участь у заходах, які організують громадські чи благодійні організації тощо.

Нагадаємо, що два законопроєкти, що передбачають вагому підтримку волонтерської діяльності в умовах збройної агресії росії в Україні, зареєстрували у Верховній Раді у травні 2022 року.