Рада ухвалила два законопроєкти про волонтерство: що зміниться?

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкти №7363 та 7364, які мають сприяти розвитку волонтерства та захисту волонтерів.
Як йдеться у картках документів на сайті ВР, тепер їх мають підписати голова парламенту та президент України.
Це стало ще одним кроком на шляху розвитку волонтерства та неприбуткових організацій в Україні, заявили члени проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" – одні із розробників зазначених законопроєктів.
Обидва документи розробляли спільно українські волонтери, народні депутати та експерти громадських організацій.
За інформацією юристів Центру демократії та верховенства права, серед передбачених законопроєктами змін, зокрема, є такі:
Як йдеться у картках документів на сайті ВР, тепер їх мають підписати голова парламенту та президент України.
Це стало ще одним кроком на шляху розвитку волонтерства та неприбуткових організацій в Україні, заявили члени проєкту "Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України" – одні із розробників зазначених законопроєктів.
Обидва документи розробляли спільно українські волонтери, народні депутати та експерти громадських організацій.
За інформацією юристів Центру демократії та верховенства права, серед передбачених законопроєктами змін, зокрема, є такі:
- До переліку напрямків волонтерства додасться допомога у подоланні наслідків збройної агресії росії проти України. В оригінальному Законі "Про волонтерство" за 2011 рік такого пункту не було.
- З'являться умови для розробки та впровадження державних цільових програм для підтримки волонтерів та навчання.
- Законопроєкти спонукатимуть волонтерів та громадські організації укладати договори про співпрацю.
- Якщо волонтер отримуватиме компенсацію витрат на відрядження або медогляд чи щеплення, ці гроші не будуть вважатися його доходом, відповідно, він не сплачуватиме з них податки: ПДФО та ЄСВ.
- Не оподатковуватимуться витрати на участь у заходах, які організують громадські чи благодійні організації тощо.
Нагадаємо, що два законопроєкти, що передбачають вагому підтримку волонтерської діяльності в умовах збройної агресії росії в Україні, зареєстрували у Верховній Раді у травні 2022 року.
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