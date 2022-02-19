Рада повторно ухвалила закон про адмінпроцедуру, з огляду на зауваження президента

13:27 18 лютий Київ, Україна

Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про адміністративну процедуру" (№3475), який, зокрема, запроваджує правила спілкування громадянина з посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.



Як повідомляє портал Верховної Ради, 17 лютого законопроєкт підтримали 294 народні депутати.



Перший раз цей законопроєкт парламент ухвалив 17 листопада 2021 року, але 11 грудня 2021 року президент України наклав на нього вето і повернув на розгляд ВР зі своїми зауваженнями.



Відповідно до пропозицій президента, у новій редакції "з метою забезпечення належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави" внесено зміни до визначення сфери дії закону.



Зокрема, на додаток до попередніх обмежень його дія не поширюватиметься на такі сфери:

громадянство та надання притулку в Україні;

нагородження державними нагородами;

національна безпека та оборона;

здійснення помилування.

Також терміни набрання чинності законом збільшено з 12 до 18 місяців з дня опублікування. При цьому Кабінет Міністрів має підготувати та подати на розгляд парламенту пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавчих актів.



Раніше експерти та правозахисники зазначали, що цей закон в Україні намагалися ухвалити понад 20 років.



Зміст закону відповідає кращим європейським стандартам, адже він став результатом роботи не лише народних депутатів, а й широкого кола експертів, науковців у сфері адміністративного права, представників профільних міністерств, суддівського корпусу, міжнародних експертів. Розроблений до другого читання законопроєкт заздалегідь схвалила авторитетна міжнародна програма SIGMA.



У Центрі політико-правових реформ зазначають, що новий закон наближає Україну до стандартів ЄС, дозволить захищати людей від свавілля держорганів (наприклад, зменшення пенсії навіть без інформування особи), створює умови для запобігання "забудовним скандалам", адже передбачає притягнення "зацікавлених" осіб”, робить дієвим позасудовий захист та надає чесним службовцям чіткий порядок дій для прийняття збалансованих та законних рішень.