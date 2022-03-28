Рада підтримала законопроєкт, що дозволяє відновити роботу ВККС

15:26 29 червня Київ, Україна

На засіданні Верховної Ради голосами 293 нардепів був прийнятий проєкт закону про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) , який передбачає вирішальну роль міжнародних експертів у формуванні кваліфікаційної комісії.

Відповідний законопроєкт №3711-д «Про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» прийнято на засіданні Ради у вівторок, 29 червня.



Згідно з ним, Комісія складається з шістнадцяти членів, вісім з яких призначаються з переліку суддів або суддів у відставці. ВККС вважається повноважною за умови призначення до її складу не менше одинадцяти членів.



Членів ВККС на чотири роки призначає Вища рада правосуддя за результатами конкурсу.



Конкурс проводять у два етапи: відбір кандидатів за результатами розгляду поданих ними документів, результатами спеціальної перевірки, відповідної інформації з відкритих джерел і проведення співбесіди з відібраними кандидатами та визначення переліку кандидатів для рекомендації Вищій раді правосуддя.



Членів конкурсної комісії призначає Вища рада правосуддя. Суб'єктами формування конкурсної комісії є Ради суддів, прокурорів, адвокатів і Національна академія правових наук в особі президії.



До складу цієї комісії входять: три людини з переліку суддів або суддів у відставці, запропоновані радою суддів; по одній - від рад прокурорів, адвокатів і Нацакадемії правових наук. На запит конкурсної комісії для забезпечення її діяльності, можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п'яти років власними коштами надають Україні міжнародну технічну допомогу в сфері судової реформи та/або запобігання та протидії корупції.



Варто відзначити, що нардепи підтримали поправку, за якою пріоритет у формуванні Вищої кваліфікаційної комісії суддів матимуть "західні партнери", хоча комітет виступав проти її прийняття.