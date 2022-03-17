Рада підтримала законопроєкт про перехід публічних послуг в онлайн

15:59 17 червня Київ, Україна

Законопроєкт № 5495 про особливості надання електронних публічних послуг, який підтримали 263 народних депутати, дозволить позбутися від паперової тяганини.

Відповідний проєкт закону прийнятий на засіданні Ради 17 червня.

"Революційний законопроєкт про особливості надання електронних публічних послуг забезпечить можливість надавати всі державні послуги онлайн, ліквідувати довідки та інші непотрібні документи, від яких страждають громадяни і бізнес, витрачаючи час, нерви і гроші на їхнє отримання, заборонити органам влади вимагати паперові документи у громадян України", - сказав глава Комітету з питань цифрової трансформації Михайло Крячко, представляючи законопроєкт у Раді.

Як відзначають автори ініціативи, зараз законодавством України не врегульовано питання надання публічних послуг в електронній формі, що призводить до виникнення перешкод у їхньому отриманні громадянами України. За їхніми даними, одночасно тільки електронними публічними послугами через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, починаючи з 2020 року, скористалося близько 573 тисяч осіб.



У зв'язку із зазначеним, виникла необхідність щодо законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з наданням та отриманням всіх категорій публічних послуг, зокрема, в електронній формі.



Так, проєктом закону вводяться нові терміни, такі як "електронна публічна послуга", "автоматичний режим надання електронної публічної послуги", "комплексна електронна публічна послуга", "система електронної взаємодії електронних ресурсів", "публічна послуга", інших термінів, пов'язаних з наданням чи отриманням електронних публічних послуг, а також встановлюються особливості їхнього надання.



Також документ вносить зміни до закону України "Про адміністративні послуги", необхідні для врегулювання питань, пов'язаних з наданням публічних послуг в електронній формі.