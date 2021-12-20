Рада підтримала закон президента про матеріальну виплату за вакцинацію

12:46 18 листопад Київ, Україна

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6297, який вносить зміни до проєкту державного бюджету на 2021 рік для забезпечення допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу, а також з метою залучення підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.



18 листопада проєкт закону підтримали 259 народних обранців.



Серед іншого, законопроєкт передбачає старт програми заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. На неї має бути виділено 6 млрд грн – 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022-го.



«Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період ослаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та покращення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників», – зазначають у пояснювальній записці автори документа.



Законопроєкт покликаний забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі впровадження в регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, забезпечити державну підтримку для суб'єктів малого та середнього підприємництва, а також стимулювати підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. З 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія».



Згодом речник президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому вигляді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.