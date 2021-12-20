Рада підтримала закон президента про матеріальну виплату за вакцинацію

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №6297, який вносить зміни до проєкту державного бюджету на 2021 рік для забезпечення допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу, а також з метою залучення підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.
18 листопада проєкт закону підтримали 259 народних обранців.
Серед іншого, законопроєкт передбачає старт програми заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. На неї має бути виділено 6 млрд грн – 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022-го.
«Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період ослаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та покращення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників», – зазначають у пояснювальній записці автори документа.
Законопроєкт покликаний забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі впровадження в регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, забезпечити державну підтримку для суб'єктів малого та середнього підприємництва, а також стимулювати підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. З 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія».
Згодом речник президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому вигляді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.
18 листопада проєкт закону підтримали 259 народних обранців.
Серед іншого, законопроєкт передбачає старт програми заохочень для вакцинованих громадян та найбільш постраждалих від пандемії галузей бізнесу. На неї має бути виділено 6 млрд грн – 3 млрд до кінця року та ще 3 на початку 2022-го.
«Відновлення роботи суб'єктів господарювання у період ослаблення карантинних заходів та виходу з карантину потребує підтримки та вжиття відповідних заходів реагування з боку держави з метою стимулювання та покращення умов діяльності таких суб'єктів, а також заохочення суб'єктів господарювання та найманих працівників», – зазначають у пояснювальній записці автори документа.
Законопроєкт покликаний забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб на тлі впровадження в регіонах обмежувальних протиепідемічних заходів, забезпечити державну підтримку для суб'єктів малого та середнього підприємництва, а також стимулювати підприємців та найманих працівників до вакцинації проти Covid-19.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що для українців, які вакцинувалися від коронавірусу двома дозами, запровадять певний бонус. З 19 грудня вони начебто зможуть отримати тисячу гривень – через додаток «Дія».
Згодом речник президента Сергій Никифоров розповів деталі про надання 1 тис. грн за вакцинацію. Зокрема, уточнив, у якому вигляді нададуть гроші та назвав попередній перелік товарів та послуг.
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