Рада підтримала посилення покарання за незаконний видобуток копалин

12:57 04 листопада Київ, Україна

Народні депутати Верховної Ради прийняли законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний видобуток копалин. "За" проголосували 283 нардепи.

Закон вносить зміни до статті 240 Кримінального кодексу України:

посилюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення;

вводиться відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин у великих розмірах і особливо великому розмірі;

збільшуються штрафи в порівнянні з чинними нормами;

в порівнянні з чинними нормами; документ передбачає відповідальність не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб.

Центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр пропонує уповноважити розраховувати розмір завданих державі збитків та пред'являти претензії з приводу їхнього відшкодування в результаті самовільного користування надрами.