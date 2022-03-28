Рада підтримала посилення покарання за незаконний видобуток копалин

Народні депутати Верховної Ради прийняли законопроєкт про посилення відповідальності за незаконний видобуток копалин. "За" проголосували 283 нардепи.
Закон вносить зміни до статті 240 Кримінального кодексу України:
- посилюється кримінальна відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення;
- вводиться відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин у великих розмірах і особливо великому розмірі;
- збільшуються штрафи в порівнянні з чинними нормами;
- документ передбачає відповідальність не тільки для фізичних, а й для юридичних осіб.
Центральний орган виконавчої влади у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр пропонує уповноважити розраховувати розмір завданих державі збитків та пред'являти претензії з приводу їхнього відшкодування в результаті самовільного користування надрами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі