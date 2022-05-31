16:35 31 травня Київ, Україна

Рада підтримала санкції проти патріарха Кирила.



Як повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, за ухвалу "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти представників Російської православної церкви" (№ 7332) проголосували 292 народні депутати.



У пояснювальній записці до постанови сказано, що серед церковних діячів, які системно та активно підтримують війну проти України, легітимізують вторгнення військ та геноцид українців збройними силами росії, є: 16-й патріарх Московський та всієї Русі Кирило (Володимир Гундяєв), керівник відділу церковних зв'язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Алфєєв, згідно з прізвищем отця – Дашевський), заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов та митрополит Псковський і Порохівський РПЦ Тихон (Георгій Шевкунов), який відомий як особа, близька до спецслужб росії.



Депутати пропонуватимуть Раді національної безпеки та оборони України запровадити низку санкцій до цих осіб, серед яких:

заборона на в'їзд та блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися майном, що належить їй;

обмеження торгових операцій;

обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзнаки;

заборона придбання у власність земельних ділянок.

У пояснювальній записці сказано, що зібрано багато фактів злочинної діяльності представниками РПЦ. Наголошується, що, зокрема, патріарх Кирило неодноразово висловлювався на підтримку проведення так званої "спеціальної операції" на території України. Зокрема, 3 квітня під час богослужіння у храмі Христа Спасителя Кирило благословив російську армію на збройну агресію проти України, а також заявив, що все це "несе добро і справедливість".



Також у документі наголошується, що митрополит Балашов разом із мзс росії та спецслужбами цієї країни просуває ідеологію "російського світу" і безпосередньо керує українським напрямком активності Московської патріархії. На міжнародних конференціях ОБСЄ Балашов давав брехливі свідчення про нібито переслідування УПЦ (МП).



Також ВР пропонує внести до підсанкційних списків ще чотирьох представників РПЦ, зокрема, архієпископа Сиктивкарського та Комі-Зирянського РПЦ Пітирима (Павло Волочков), протоієрея РПЦ, письменника, Артемія Володимирова, митрофорного протоієрея РПЦ, телеведучого Андрія Ткачова, заслуженого професора Московської православної духовної академії та семінарії РПЦ Олексія Осипова.