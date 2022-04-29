Рада підтримала право чоловіка на декретну відпустку

12:57 01 грудня Київ, Україна

Сьогодні, 1 грудня, нардепи Верховної Ради проголосували за законопроєкт щодо забезпечення рівних можливостей для матері і батька по догляду за дитиною.



Так, законопроєктом пропонується забезпечити рівні можливості матері і батька по догляду за дитиною і поєднання трудової діяльності з сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права людини на відпустку по догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька в процесі виховання дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні.



Зокрема, пропонується:



1) доповнити Кодекс законів про працю та закону України "Про відпустки" новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що сплачується коштом роботодавця.



Така відпустка надається одній з перерахованих осіб: чоловікові, дружина якого народила дитину; батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабусі або дідові, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком);



2) визначити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері і батька) і внести відповідні зміни до статей 179, 181 Кодексу законів про працю України та статті 18, 20 закону України "Про відпустки";



3) доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 закону України "Про відпустки" щодо права працівників обох статей, що мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку;



4) доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю, і батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).