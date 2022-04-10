Рада відправила закон про медичний канабіс на доопрацювання

Голосами 240 народних депутатів законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях відправлений на доопрацювання.
Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня.
Так, законопроєкт №5596, зокрема, пропонує ввести обмежений і контрольований обіг канабісу в медичних і наукових цілях, посилений контроль за його обігом, електронний реєстр всіх препаратів на основі канабісу та систему їхнього відпускання виключно за електронним рецептом.
Також законопроєкт передбачає ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медканабісу, звітність та подання інформації контролюючим органам, клінічні випробування і наукові дослідження з медичного канабісу, а також регулювання змісту речовин канабісу відповідно до європейського законодавства.
Крім того, законопроєкт передбачає класифікацію конопель в залежності від вмісту в ній тетрагідроканнабінолу (ТГК): медична конопля (Cannabis) з низьким вмістом ТГК в сухій масі (0,2-1%) і Cannabis з високим вмістом ТГК (більше ніж 1%), а також промислова конопля, зміст ТГК в сухій масі якої не перевищує 0,2%.
На думку авторів документа, він повинен дати поштовх розвитку меднаук і фармпромисловості шляхом впровадження можливості використання конопель в лікувальних і дослідницьких цілях. Законопроєкт також повинен забезпечити можливість пацієнтам отримувати й зберігати коноплю для застосування в лікувальних цілях відповідно до медпоказань, відповідно до виданого лікарем рецепту.
Нагадаємо, законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій і науково-технічній діяльності" був зареєстрований в Раді 2 червня.
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