Рада відправила закон про медичний канабіс на доопрацювання

19:14 13 липня Київ, Україна

Голосами 240 народних депутатів законопроєкт про регулювання обігу конопель в медичних цілях відправлений на доопрацювання.

Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні у вівторок, 13 липня.





Так, законопроєкт №5596, зокрема, пропонує ввести обмежений і контрольований обіг канабісу в медичних і наукових цілях, посилений контроль за його обігом, електронний реєстр всіх препаратів на основі канабісу та систему їхнього відпускання виключно за електронним рецептом.