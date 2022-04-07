Рада оновить закон про поштовий зв'язок згідно з нормами ЄС

14:47 11 листопада Київ, Україна

Уряд готує нову редакцію закону про поштовий зв'язок, проєкт передбачає модернізацію та підвищення рівня роботи пошти.
 
Про це повідомили на сайті Мінінфраструктури.
"Вони (законопроєкти ред.) гармонізовані з нормами ЄС та розроблені на виконання Угоди про Асоціацію", - прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Які перспективи відкриє новий закон:
  • введення електронної марки;
  • боротьба з контрабандою;
  • мінімізація фальсифікації знаків поштової оплати;
  • новий формат доставлення в поштові скриньки;
  • встановлення сучасних поштоматів з QR-кодами;
  • розвиток конкуренції;
  • здійснення регуляторних та наглядових функцій у сфері поштового зв'язку;
  • низка нововведень, які дозволять осучаснити поштовий зв'язок в Україні і модернізувати поштову інфраструктуру та ін.
За словами міністра інфраструктури, після прийняття нового закону в містах планується оновлення половини абонентських скриньок, а також введення заходів, які убезпечать клієнтів і співробітників поштового зв'язку під час пандемії Covid-19, що дозволить відвідувати відділення пошти рідше.