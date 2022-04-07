Рада оновить закон про поштовий зв'язок згідно з нормами ЄС

14:47 11 листопада Київ, Україна

Уряд готує нову редакцію закону про поштовий зв'язок, проєкт передбачає модернізацію та підвищення рівня роботи пошти.

Про це повідомили на сайті Мінінфраструктури.

"Вони (законопроєкти ред.) гармонізовані з нормами ЄС та розроблені на виконання Угоди про Асоціацію", - прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Які перспективи відкриє новий закон:

введення електронної марки;

боротьба з контрабандою;

мінімізація фальсифікації знаків поштової оплати;

новий формат доставлення в поштові скриньки;

встановлення сучасних поштоматів з QR-кодами;

розвиток конкуренції;

здійснення регуляторних та наглядових функцій у сфері поштового зв'язку;

низка нововведень, які дозволять осучаснити поштовий зв'язок в Україні і модернізувати поштову інфраструктуру та ін.

За словами міністра інфраструктури, після прийняття нового закону в містах планується оновлення половини абонентських скриньок, а також введення заходів, які убезпечать клієнтів і співробітників поштового зв'язку під час пандемії Covid-19, що дозволить відвідувати відділення пошти рідше.