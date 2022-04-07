Рада оновить закон про поштовий зв'язок згідно з нормами ЄС

Уряд готує нову редакцію закону про поштовий зв'язок, проєкт передбачає модернізацію та підвищення рівня роботи пошти.
Про це повідомили на сайті Мінінфраструктури.
Які перспективи відкриє новий закон:
- введення електронної марки;
- боротьба з контрабандою;
- мінімізація фальсифікації знаків поштової оплати;
- новий формат доставлення в поштові скриньки;
- встановлення сучасних поштоматів з QR-кодами;
- розвиток конкуренції;
- здійснення регуляторних та наглядових функцій у сфері поштового зв'язку;
- низка нововведень, які дозволять осучаснити поштовий зв'язок в Україні і модернізувати поштову інфраструктуру та ін.
За словами міністра інфраструктури, після прийняття нового закону в містах планується оновлення половини абонентських скриньок, а також введення заходів, які убезпечать клієнтів і співробітників поштового зв'язку під час пандемії Covid-19, що дозволить відвідувати відділення пошти рідше.
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