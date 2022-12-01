Рада призначила Кубракова віце-прем'єром з питань інфраструктури

16:59 01 грудня Київ, Україна

Верховна рада підтримала призначення колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова віце-прем'єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду Віце-прем'єра - Міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначенні був і прем'єр-міністр", – написав він.
За словами Железняка, кандидатуру Кубракова підтримали 263 народні обранці.. При цьому його звільнення з попередньої посади підтримали 242 депутати.

Раніше нардеп оприлюднив текст відповідного подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Згідно з пунктом 12 частини першої 85 та частиною четвертою статті 114 Конституції України за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Конституції України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній раді України дев'ятого скликання, вношу подання про призначення Куба Олександра Миколайовича віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України”, – наголошується у його тексті.
30 листопада повідомлялося, що Олександр Кубраков направить Верховній раді подання про звільнення з посади.