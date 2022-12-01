Рада призначила Кубракова віце-прем'єром з питань інфраструктури

16:59 01 грудня Київ, Україна





Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Верховна рада підтримала призначення колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова віце-прем'єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку.Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду Віце-прем'єра - Міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначенні був і прем'єр-міністр", – написав він.

За словами Железняка, кандидатуру Кубракова підтримали 263 народні обранці.. При цьому його звільнення з попередньої посади підтримали 242 депутати.



Раніше нардеп оприлюднив текст відповідного подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.