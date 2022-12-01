Рада призначила Кубракова віце-прем'єром з питань інфраструктури

Верховна рада підтримала призначення колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова віце-прем'єром – міністром інфраструктури та регіонального розвитку.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
За словами Железняка, кандидатуру Кубракова підтримали 263 народні обранці.. При цьому його звільнення з попередньої посади підтримали 242 депутати.
Раніше нардеп оприлюднив текст відповідного подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
30 листопада повідомлялося, що Олександр Кубраков направить Верховній раді подання про звільнення з посади.
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