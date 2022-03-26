Рада може прийняти проєкт змін до Конституції, в частині децентралізації, до кінця року

18:28 28 червня Київ, Україна

Законопроєкт про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, що пройшов широке публічне обговорення, можуть подати Верховній Раді на початку наступної сесії.

Про це заявив представник президента в Конституційному Суді, народний депутат Федір Веніславський (фракція партії "Слуга народу").

«Законопроєкт пройшов широке публічне обговорення, до цього питання були залучені представники асоціацій органів місцевого самоврядування, численні експерти та ін. В результаті Комісія з правової реформи при президентові (а саме підкомісія з питань конституційного реформування), на моє переконання, напрацювала дуже зважений, збалансований проєкт закону, в основу якого ліг той законопроєкт, який вже був Верховною Радою попереднього скликання направлений до Конституційного Суду України. І я думаю, що десь, напевно, в перших числах наступної чергової сесії ми зможемо цей законопроєкт представити у Верховній Раді, і далі він буде направлений до Конституційного Суду для отримання висновків», - сказав представник президента в КСУ.

Він спрогнозував, що цей законопроєкт буде прийнятий в першому читанні або попередньо схвалений до кінця нинішнього календарного року.