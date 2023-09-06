Рада позбавила мандата "слугу" Холодова

13:29 09 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 9 серпня, Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова, який із січня 2023 року перебуває за кордоном.



Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.



За ухвалу проголосували 308 депутатів. Утрималися двоє.