Рада позбавила мандата "слугу" Холодова

Сьогодні, 9 серпня, Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження народного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Холодова, який із січня 2023 року перебуває за кордоном.
Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.
За ухвалу проголосували 308 депутатів. Утрималися двоє.
Про це повідомив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.
За ухвалу проголосували 308 депутатів. Утрималися двоє.
28 липня журналісти "Схем" (проєкт "Радіо Свобода") з'ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.
Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради та не голосує.
За даними журналістів, депутат перебуває з родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток. Також «Схеми» дізналися, що Холодов за кордоном будує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.
В Апараті Верховної Ради сказали журналістам, що починаючи з 21 січня будь-які виплати Холодову не проводилися. Також там зазначили, що у 2023 році відпустку депутату не надавали, а відрядження за кордон не оформляли.
Пізніше у Верховну Раду надійшла заява від нардепа Андрія Холодова щодо складання повноважень народного депутата. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що підписала розпорядження про виключення його із партії.
Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради та не голосує.
За даними журналістів, депутат перебуває з родиною за кордоном, у тому числі на Кіпрі, де має сімейний маєток. Також «Схеми» дізналися, що Холодов за кордоном будує сімейний бізнес – його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.
В Апараті Верховної Ради сказали журналістам, що починаючи з 21 січня будь-які виплати Холодову не проводилися. Також там зазначили, що у 2023 році відпустку депутату не надавали, а відрядження за кордон не оформляли.
Пізніше у Верховну Раду надійшла заява від нардепа Андрія Холодова щодо складання повноважень народного депутата. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що підписала розпорядження про виключення його із партії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі