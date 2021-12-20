Рада готує закон про опозицію

Робоча група, до якої увійшли всі представники фракцій, приступила до розробки законопроекту про опозицію, він буде готовий до наступної сесії Верховної Ради.
Як розповіла Кондратюк, вона теж є одним з членів робочої групи і бере участь в розробці проекту документа. За її словами зараз структурування закону викликає найбільше число дискусій.
Правила роботи коаліції
Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова запропонувала доповнити так званий законопроект про опозицію нормами про те, як повинна працювати коаліція.
Депутат пропонує робочій групі розписати, як працює коаліція в країні, а не тільки зафіксувати, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.
Що відомо про закон?
Швидше за все, Україна побачить закон про опозицію в вересні. Як раніше розповідав заступник спікера Ради Руслан Стефанчук, в документі буде закріплений "каталог прав опозиції", також він просить гарантій, що ці права залишаться незмінними, незалежно від того, хто буде при владі.
Швидше за все, Україна побачить закон про опозицію в вересні. Як раніше розповідав заступник спікера Ради Руслан Стефанчук, в документі буде закріплений "каталог прав опозиції", також він просить гарантій, що ці права залишаться незмінними, незалежно від того, хто буде при владі.
За словами Стефанчук, щоб законопроект був розглянутий Радою в першому читанні, необхідно його широке обговорення - з тим, щоб створити грунтовний документ, який би не потребував в змінах і поправках. "Тому що ми прекрасно розуміємо, що хто сьогодні при владі, завтра може бути в опозиції", - зазначив нардеп.
В Конституції можуть внести положення, згідно з яким, закон про опозицію та зміни до нього приймають конституційною більшістю (300 депутатських голосів).
З початку незалежності України не було прийнято жодного закону про опозицію. Даний законопроект може стати першими законодавчо врегульованими нормами роботи опозиції в парламенті.
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