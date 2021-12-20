Рада готує закон про опозицію

15:16 20 липень Київ, Україна

Робоча група, до якої увійшли всі представники фракцій, приступила до розробки законопроекту про опозицію, він буде готовий до наступної сесії Верховної Ради.

"Ми почали розробляти закон про опозицію. Причому ми почали розробляти разом з більшістю і з меншістю, усіма представниками фракцій. До речі, це теж дуже і дуже хороші кроки". - заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк

Як розповіла Кондратюк, вона теж є одним з членів робочої групи і бере участь в розробці проекту документа. За її словами зараз структурування закону викликає найбільше число дискусій. "Закон про опозицію, який, на жаль, фактично був викинутий з регламенту як норма в 2010 році, повинен бути. І в Європарламенті завжди говорять: більшість і меншість повинні мати рівні права ", - зазначила вона.

Правила роботи коаліції

Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова запропонувала доповнити так званий законопроект про опозицію нормами про те, як повинна працювати коаліція.

"Однією з нагальних проблем сьогодні є підготовка закону, над ним зараз працюють в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент вимагає змін не тільки в опозиції, але і в коаліції ", - розповіла вона.

Депутат пропонує робочій групі розписати, як працює коаліція в країні, а не тільки зафіксувати, яким чином опозиція може просувати свої ідеї.

"Дуже часто говорять, що коаліційна угода - це реформи або політики, які записані в коаліційній угоді. Це суть договору, але для того, щоб була прийнята ця політична програма, повинна бути ще більша частина коаліційної угоди, яка називається організаційної, і її можна перекласти на просту мову: "Як ми домовляємося", - резюмувала Третьякова.