Рада готова схвалити законопроект про внутрішній водний транспорт

14:26 25 серпень Київ, Україна

Прийняти закон про внутрішній водний транспорт планують до осені, ВР вже зараз готова схвалити законопроект , але це станеться тільки після розгляду тексту документа профільним комітетом.

Про це розповіла одна з ініціаторів законопроекту, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Під час візиту в Херсон Президент України заявив, що він також очікує якнайшвидшого прийняття цього законопроекту", - зазначила Кравчук.

Цей законопроект важливий, тому що запускає найдешевший вид перевезення вантажів - річкою. А збільшення річкових перевезень в свою чергу збереже дороги, які зараз будуються по всій країні, розповіла вона.

"Закон про внутрішній водний транспорт важливий і його не можуть прийняти вже багато років. Я впевнена, що наш скликання його нарешті прийме. У першому читанні закон вже прийнятий. Народні депутати подали правки і звичайно, найближчим часом, можливо навіть до Нового року, ми сподіваємося, що розглянемо його в цілому ", - додала Кравчук.

Вона також повідомила, що прийняття закону заощадить близько 1 млрд. Гривень на ремонті дорожнього покриття протягом 4 років. Адже саме крупно-габаритні фури є найбільшим джерелом руйнування доріг, навіть якщо вони абсолютно нові.



Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що прийняття цього законопроекту дозволить за кілька років збільшити вантажопотік по річці Дніпро до 35 млн тонн щорічно, розвантаживши при цьому дороги. Також, за його словами, він забезпечить фінансування безпечної річкової інфраструктури і буде стимулювати розвиток суднобудування.