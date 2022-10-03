Рада проситиме світ, щоб той засудив анексію українських територій росією

19:04 03 жовтня Київ, Україна





Відповідний проєкт постанови було зареєстровано у парламенті.



Авторами проєкту стали, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко, Верховна Рада України звернеться до ООН , ЄС, НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу та міжнародних організацій, щоб ті засудили проведення росією на тимчасово окупованих територіях України так званих "референдумів" та анексію частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.Відповідний проєкт постанови було зареєстровано у парламенті.Авторами проєкту стали, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко, а також нардепи Григорій Мамко, Андрій Мотовиловець та Максим Єфімов.

"Влаштована російським керівництвом вистава жодним чином не змінює правовий статус тимчасово окупованих територій як суверенних територій України і не матиме жодних правових наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів нашої держави", - зазначають вони в записці пояснення.

Крім засудження факту анексії, нардепи просять світ нарешті визнати росію державою – спонсором тероризму та запровадити санкції, передбачені для країни, яка має такий статус, а саме: