Рада проситиме світ, щоб той засудив анексію українських територій росією

Верховна Рада України звернеться до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів усіх держав світу та міжнародних організацій, щоб ті засудили проведення росією на тимчасово окупованих територіях України так званих "референдумів" та анексію частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Відповідний проєкт постанови було зареєстровано у парламенті.
Авторами проєкту стали, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко, а також нардепи Григорій Мамко, Андрій Мотовиловець та Максим Єфімов.
Відповідний проєкт постанови було зареєстровано у парламенті.
Авторами проєкту стали, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Стефанчука Олександр Корнієнко, віцеспікер Олена Кондратюк, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко, а також нардепи Григорій Мамко, Андрій Мотовиловець та Максим Єфімов.
Крім засудження факту анексії, нардепи просять світ нарешті визнати росію державою – спонсором тероризму та запровадити санкції, передбачені для країни, яка має такий статус, а саме:
- запровадити повне ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з рф;
- відключити від системи SWIFT всі фінансові установи росії;
- ініціювати перегляд перебування росії в ООН та її органах та організаціях.
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