Працівників митниці будуть перевіряти на поліграфі

08:28 01 квітень Київ, Україна

В рамках програми "перезавантаження" української митниці, буде створена служба детекторного контролю працівників, яка повинна запобігти корупції.

Про це повідомив глава Державної митної служби Павло Рябікін.

"В цей час ми провели переатестацію і переведення на нову систему контрактної роботи. У центральному апараті переведені близько 500 осіб. Я думаю, що через тиждень-два почнеться тестування і переведення в нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - зазначив Рябікін.

Також в службі готують меморандум про співпрацю з НАБУ.

"Контрактна основа - це додаткові методи контролю, включаючи детектор брехні в ході проведення службових розслідувань, що має посилити умови і запобігти корупційним правопорушенням. Ми знаходимося в стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить в процес детекторного контролю працівників митної служби України та протягом року надає нам методологічну допомогу. Йдеться про те, що вже через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", - сказав глава митної служби.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська митниця повинна стати прозорим, зрозумілим і зручним сервісом для підприємців і громадян.