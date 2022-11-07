Працівникам ЗАЕС підвищать посадові оклади на 50% - Енергоатом

16:31 07 листопада Київ, Україна

Атомникам Запорізької АЕС на 50% підвищить посадові оклади. Про це у понеділок, 7 листопада, повідомляє НАЕК Енергоатом.



У компанії зазначили, що високо цінують зусилля працівників станції, які продовжують забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку в умовах окупації та постійного тиску з боку загарбників.



У заяві йдеться, що всім працівникам ВП ЗАЕС, які зберігають вірність країні, 10 квітня 2022 року було встановлено щомісячні надбавки у розмірі 20% посадових окладів. Наразі сума нарахованих надбавок складає вже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку. Виплату повних нарахованих сум буде здійснено чинному персоналу ВП ЗАЕС одночасно у день звільнення станції від окупантів.



А з 1 січня 2023 року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, які відмовилися підписувати контракти з фейковим АТ, Експлуатуюча організація Запорізької АЕС, яким керує Росатом, розмір цієї надбавки збільшать до 50%.