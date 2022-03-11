Робочий візит до Туреччини: Зеленський розповів про свої очікування

"Збройні сили вашої країни (Туреччини - ред.) - серед лідерів за майстерністю і бойовою потужністю в світі. І в зв'язку з цим хотів би звернути вашу увагу на те, що велика кількість українських військових проходить підготовку в навчальних центрах Турецької Республіки, отримуючи найсучасніші знання і досвід роботи з кращими представниками сил НАТО. Цей підхід також виявився важливим і в отриманні нашою країною статусу особливого партнера Альянсу", - зазначив глава держави.