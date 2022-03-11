Робочий візит до Туреччини: Зеленський розповів про свої очікування
15:20 16 жовтень Київ, Україна
В інтерв'ю турецькому виданню президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від робочої поїздки до Туреччини.
"Якщо говорити про конкретні очікування від візиту, то зміст наших переговорів уже традиційно настільки широкий, що неможливо виділити щось одне. Йтиметься про подальший розвиток економічного співробітництва - налагодження спільних підприємств, інвестування, розвиток енергетичної співпраці і багато іншого", - сказав президент.
Говорячи про українсько-турецькі відносини, він, зокрема, відзначив співпрацю щодо інтеграції нашої країни в НАТО.
"Збройні сили вашої країни (Туреччини - ред.) - серед лідерів за майстерністю і бойовою потужністю в світі. І в зв'язку з цим хотів би звернути вашу увагу на те, що велика кількість українських військових проходить підготовку в навчальних центрах Турецької Республіки, отримуючи найсучасніші знання і досвід роботи з кращими представниками сил НАТО. Цей підхід також виявився важливим і в отриманні нашою країною статусу особливого партнера Альянсу", - зазначив глава держави.
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